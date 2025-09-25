Минпросвещения оценило шансы на появление уроков по Counter-Strike и Dota 2 в школах

В Министерстве просвещения России опровергли информацию о планах включить киберспортивные дисциплины в школьную программу. Официальный представитель ведомства сообщил RT, что не получал соответствующих предложений.

Журналисты утром заявили о возможном введении в уроки физкультуры так называемого фиджитал-спорта — совмещения компьютерных игр FIFA, Counter-Strike и Dota 2 с физическими упражнениями. Они утверждали, что пилотный проект якобы может быть запущен в 2026–2027 учебном году. Однако в Минпросвещения подчеркнули, что подобные инициативы им даже не поступали.

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило перечень обязательных учебных предметов для программы основного общего образования, который вступит в силу с 2026/2027 учебного года. В обязательную часть учебного плана включены 16 дисциплин, среди которых: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Труд (технология)».