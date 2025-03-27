«Игра для абсолютных лузеров»: Милонов высказался в поддержку создания кодекса этики в Dota 2

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею разработки правил поведения для игроков в Dota 2. Он также выразил недоумение по поводу популярности этой игры в России, учитывая распространённые в ней негативные проявления, такие как оскорбления и токсичное поведение. Свои мысли парламентарий озвучил в беседе с Life.ru, комментируя предложение о создании этического кодекса для геймеров.

Я не понимаю, зачем находиться в таких чатах игровых. Если это чат для каких-то абсолютных лузеров недоделанных, то зачем там вообще быть, если там царят моральные ужасы? Люди добровольно туда идут. Я понимаю, когда человек находится в ситуации, где он вынужден терпеть какие-то неприемлемые правила. Но если там такая атмосфера, зачем туда заходить? Лузеры какие-то. Виталий Милонов Депутат Госдумы

Депутат подчеркнул, что не видит ничего предосудительного в увлечении компьютерными играми или другими хобби. Он привёл пример из своего круга общения: у него есть друзья-священники, которые обожают играть в футбол. При этом, по его словам, они никогда не используют нецензурную лексику, даже в напряжённых игровых моментах, поскольку соблюдают определённые моральные принципы.

Милонов считает, что проблема кроется в самой Dota 2, которая, по его мнению, бесполезна, так как призвана «разжигать страсти в человеке и создавать фейковые эмоции». По его словам, игроки тратят время на переживание вымышленных успехов и неудач. В итоге Милонов охарактеризовал Dota 2 как «одну из худших площадок среди всех компьютерных игр».

«Так как игру пока что мы не можем запретить в целом, я поддерживаю идею создания кодекса. Причём не только для Dota 2, а для любых игр. Это должно быть что-то общее. Если человек «вляпался» в эту игру и пока не умеет играть в нормальные игры, то даже на уровне Dota должен быть соответствующий уровень этики», — подытожил он.