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27 марта, 05:00

С уважением к каждой мамке: В Dota 2 хотят ввести кодекс этики

Православные общественники призвали к созданию кодекса этики для геймеров

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ hkhtt hj

Фото © Shutterstock / FOTODOM/ hkhtt hj

Православные общественники призвали к созданию кодекса этики для геймеров. Об инициативе Life.ru рассказал председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной Думы Михаил Иванов.

«Мы выступаем с инициативой о создании кодекса этики для игроков в Dota 2. Популярная онлайн-игра, как и любая другая форма цифрового взаимодействия, должна соответствовать моральным принципам и способствовать воспитанию уважительного отношения между участниками», — отметил собеседник Life.ru.

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По словам Иванова, в Dota 2 часто встречаются проявления токсичности, оскорблений и ненормативной лексики. А представителям «России Православной» важно, чтобы и в киберпространстве помнили: за каждым персонажем на экране находится живой человек.

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Кодекс этики должен содержать основные принципы уважительного поведения, запрет на оскорбления, дискриминацию и использование нецензурной лексики. Также предлагается включить в кодекс пункты, призывающие к честной игре и соблюдению правил. Наша задача – создать атмосферу уважения и взаимопонимания, чтобы игра приносила удовольствие и пользу, а не становилась источником негатива и конфликтов.

Михаил Иванов

Авторы инициативы призвали разработчиков игр, киберспортивные организации и, в частности, Дмитрия Смита, руководителя киберспортивного направления в стране, поддержать это предложение. При входе в игру от пользователей потребуется лишь ознакомиться с кодексом и подтвердили свое согласие с его принципами.

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Dota 2 — это популярная игра в жанре Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), которая сочетает в себе элементы стратегии в реальном времени (RTS) и ролевых игр (RPG). В игре участвуют две команды: «Силы света» и «Силы тьмы», каждая из которых состоит из пяти игроков. Основная задача игроков заключается в уничтожении «Древнего» противника, при этом необходимо защищать свой собственный.

А ранее Life.ru рассказывал, что игру «Смута» и учебные приложения на её основе скачали один миллион раз. Стремительный рост популярности игры поспособствовал тому, что пользователи лучше познакомились с архитектурой древнерусских городов, бытом и обычаями.

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