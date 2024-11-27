Игру «Смута» и учебные приложения на её основе скачали один миллион раз

Игру «Смута», разработанную российской студией «Сайберия Нова», а также учебные приложения «Смутное время» скачали 1 миллион раз через платформу VK Play, а также на официальном сайте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика.

«Миллион скачиваний — это одно из основных условий при предоставлении государственного финансирования для разработки «Смуты». Сегодня мы перешагнули эту отметку и выполнили непростую, но важную задачу», — отметил гендиректор компании «Сайберия Нова» Алексей Копцев.

Кроме того, создатели «Смуты» ведут обсуждение по поводу расширения образовательных приложений и работы над продолжением сюжета игры. Генеральный директор ИРИ Андрей Воронков отметил, что стремительный рост популярности игры поспособствовал тому, что пользователи лучше познакомились с архитектурой древнерусских городов, бытом и обычаями.

«Кроме того, в начале ноября миллионы людей в разных городах увидели Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского из игры на медиафасадах в честь Дня народного единства. Резюмируя, такой кроссмедийный подход позволил проекту выйти из ниши геймеров и заинтересовать гораздо большую аудиторию историей Смутного времени», — подчеркнул Воронков.