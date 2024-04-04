В Нижнем Новгороде презентовали игру "Смута"

В Нижнем Новгороде состоялся релиз приключенческой видеоигры в жанре action/RPG "Смута", которая расскажет игрокам о событиях периода российской истории, получившего название "Смутное время" — и ознаменовав приход династического кризиса в государство. Презентация дала старт продажам экземпляров игры.

Презентация игры "Смута" в Нижнем Новгороде. Видео © Life.ru

"Мы присутствуем при эпохальном событии. Мне казалось, что у нас много масштабных, современных игр, но это оказалось заблуждением. Это будет самый современный продукт в этой отрасли, я имел возможность познакомиться с виртуальным миром этой игры — и впечатляет насколько кинематографическая и фотографическая точность в игре", — заявил глава региона Глеб Никитин.

В 2022 году разработку игры на себя взяла студия "Сайберия нова" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Пройти её от начала и до финальных титров можно будет за 40 часов. Одной из частей геймплея станет исторический альманах, в котором игрок будет собирать знания той эпохи, постоянно пополняя энциклопедию. Сам игровой процесс будет модернизироваться за счёт регулярного выхода обновлений, рассказал генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Андрей Воронков.