В Сеть утёк геймплей российского экшена "Смута"

Опубликован первый геймплей российского исторического экшена "Смута". Его разработчиком является студия Cyberia Nova. Сообщает об этом DTF. Портал полагает, что видео предназначалось для закрытой демонстрации прогресса работы над проектом, но утекло в Сеть.

Геймплей российского исторического экшена "Смута". Видео © DTF

В небольшом ролике, хронометражем до минуты, можно увидеть катсцену и первые геймплейные кадры игры. Там также видно, что герой исследует одну из локаций и сражается с противниками. Разработчики показывают модели ещё нескольких персонажей и видов оружия из предстоящей игры.

"Смута" — первый российский исторический экшен-RPG, рассказывающий о приключениях боярина Юрия Милославского. Действие происходит в начале XVII века. Выход игры намечен на конец 2023 года на ПК и консолях.