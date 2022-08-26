Российские геймеры устроили демарш против западных разработчиков игр

Большинство российских геймеров (55%) стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. 15% вовсе отказались от покупок западных игр по принципиальным соображениям — из-за отношения разработчиков и издателей к россиянам. Таковы результаты опроса, проведённого среди геймеров резидентом Skolkovo — рекламным программатиком Platforma. Лайф ознакомился с полученными данными.

Как рассказали аналитики, 19% российских геймеров совсем прекратили покупать видеоигры, 8% и прежде не совершали таких покупок. 30% стали приобретать игры реже, но, по их словам, ненамного.

Треть игроков – участников опроса (33%) заявили, что не покупают видеоигры студий, ушедших с российского рынка. Причём они не намерены это делать, даже если компании решат вернуться.

На этом фоне вырос интерес к российским игровым порталам. По сравнению с 2021 годом ежемесячное количество пользователей, посещающих игровые онлайн-ресурсы, выросло на 32%. Наибольший прирост доли среди тех, кто интересуется видеоиграми, в 2022 году относительно 2021-го показали Омская (+24%), Томская (+23%), Кемеровская (+19%) области.

Ощутимая часть (39%) геймеров, желающих "оставаться в игре", приобретают аккаунты с цифровыми релизами на неофициальных ресурсах. В использовании торрент-трекеров признались 38% респондентов.

Исследование проводилось путём опроса и аналитики интернет-активности пользователей широкополосного доступа в Интернет. В опросе принял участие 1231 совершеннолетний респондент – житель российских городов с населением от 100 тысяч человек.