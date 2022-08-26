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26 августа, 05:00

Российские геймеры устроили демарш против западных разработчиков игр

Опрос: 15% российских геймеров принципиально отказались от покупки западных игр

Большинство российских геймеров (55%) стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. 15% вовсе отказались от покупок западных игр по принципиальным соображениям — из-за отношения разработчиков и издателей к россиянам. Таковы результаты опроса, проведённого среди геймеров резидентом Skolkovo — рекламным программатиком Platforma. Лайф ознакомился с полученными данными.

Как рассказали аналитики, 19% российских геймеров совсем прекратили покупать видеоигры, 8% и прежде не совершали таких покупок. 30% стали приобретать игры реже, но, по их словам, ненамного.

Треть игроков – участников опроса (33%) заявили, что не покупают видеоигры студий, ушедших с российского рынка. Причём они не намерены это делать, даже если компании решат вернуться.

На этом фоне вырос интерес к российским игровым порталам. По сравнению с 2021 годом ежемесячное количество пользователей, посещающих игровые онлайн-ресурсы, выросло на 32%. Наибольший прирост доли среди тех, кто интересуется видеоиграми, в 2022 году относительно 2021-го показали Омская (+24%), Томская (+23%), Кемеровская (+19%) области.

Ощутимая часть (39%) геймеров, желающих "оставаться в игре", приобретают аккаунты с цифровыми релизами на неофициальных ресурсах. В использовании торрент-трекеров признались 38% респондентов.

Исследование проводилось путём опроса и аналитики интернет-активности пользователей широкополосного доступа в Интернет. В опросе принял участие 1231 совершеннолетний респондент – житель российских городов с населением от 100 тысяч человек.

Учёные назвали важное преимущество геймеров перед другими людьми

Учёные назвали важное преимущество геймеров перед другими людьми

Ранее Лайф приводил результаты другого опроса, который показал, скольким геймерам в России посчастливилось найти любовь в видеоигре. Оказалось, таких немало.

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Shutterstock

Андрей Григорьев

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