В США заявили о неожиданном стороннике позиции России по Украине
Foreign Affairs: Папа римский поддержал позицию России о вине НАТО на Украине
Папа римский Франциск разделяет позицию о том, что НАТО несёт ответственность за начало российской военной спецоперации на Украине. Такое мнение в статье для Foreign Affairs высказали советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.
Они отметили, что Москва заявляет о прокси-войне США и других стран Запада на Украине, и папа римский склонен разделять такое мнение.
"На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединёнными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных учёных до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован", — пишут авторы материала.
Они констатируют, что на Западе продолжаются споры среди политиков и аналитиков о роли НАТО в эскалации конфликта на Украине.
"Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединёнными Штатами — любые из этих усилий были бы оскорблением истории и достоинства России", — говорится в публикации Foreign Affairs.
Как сообщал Лайф, ранее Украина "выразила разочарование" папой римским из-за его слов о Дарье Дугиной. Понтифик выразил сожаление из-за гибели российской журналистки и назвал её невинной жертвой. А в мае он неожиданно допустил, что "лай НАТО" спровоцировал спецоперацию России на Украине.