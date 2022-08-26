НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 04:30

В США заявили о неожиданном стороннике позиции России по Украине

Foreign Affairs: Папа римский поддержал позицию России о вине НАТО на Украине

Папа римский Франциск разделяет позицию о том, что НАТО несёт ответственность за начало российской военной спецоперации на Украине. Такое мнение в статье для Foreign Affairs высказали советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

Они отметили, что Москва заявляет о прокси-войне США и других стран Запада на Украине, и папа римский склонен разделять такое мнение.

"На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединёнными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных учёных до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован", — пишут авторы материала.

Они констатируют, что на Западе продолжаются споры среди политиков и аналитиков о роли НАТО в эскалации конфликта на Украине.

"Хотела ли Украина вступить в ЕС, НАТО или иметь двусторонние отношения с Соединёнными Штатами — любые из этих усилий были бы оскорблением истории и достоинства России", — говорится в публикации Foreign Affairs.

Журналист Полити раскрыл недовольство папы римского из-за давления Зеленского

Журналист Полити раскрыл недовольство папы римского из-за давления Зеленского

Как сообщал Лайф, ранее Украина "выразила разочарование" папой римским из-за его слов о Дарье Дугиной. Понтифик выразил сожаление из-за гибели российской журналистки и назвал её невинной жертвой. А в мае он неожиданно допустил, что "лай НАТО" спровоцировал спецоперацию России на Украине.

Обложка ©

vaticannews.va

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров