В США заявили о неожиданном стороннике позиции России по Украине

Папа римский Франциск разделяет позицию о том, что НАТО несёт ответственность за начало российской военной спецоперации на Украине. Такое мнение в статье для Foreign Affairs высказали советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

Они отметили, что Москва заявляет о прокси-войне США и других стран Запада на Украине, и папа римский склонен разделять такое мнение.

"На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединёнными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных учёных до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован", — пишут авторы материала.

Они констатируют, что на Западе продолжаются споры среди политиков и аналитиков о роли НАТО в эскалации конфликта на Украине.