"Ты украл выборы!": Американец криком прервал выступление Байдена

Президент США Джо Байден столкнулся с резкой критикой в свой адрес во время выступления в Мэриленде на организованном Национальным комитетом Демократической партии США митинге.

Американец криком прервал выступление Байдена. Видео © Twitter / Julia Jester

Когда американский лидер завёл речь о республиканцах, один из присутствующих встал, включил запись видео на телефоне и выкрикнул несколько раз: "Ты украл выборы!"

Охрана президента тут же бросилась к нарушителю спокойствия, но вступился сам Байден, сказав: "Отпустите его". Недовольный покинул встречу под прицелом телекамер.

"Невежество не знает границ", — прокомментировал случившееся Байден.

На этой встрече он назвал своего предшественника на посту главы государства, республиканца Дональда Трампа, "не просто бывшим, а побеждённым бывшим президентом". Да и в целом в преддверии промежуточных выборов в Конгресс подвергал резкой критике республиканцев.

"Американцам предстоит выбрать, <...> будем мы страной, которая движется вперёд или назад. Будем мы строить будущее или зацикливаться на прошлом. Будем ли мы страной единства, надежды, оптимизма, а не страной гнева, насилия, ненависти, раскола", — говорил американский лидер.