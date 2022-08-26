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26 августа, 03:58

"Ты украл выборы!": Американец криком прервал выступление Байдена

Американец прервал выступление Байдена, обвинив его в "краже выборов"

Президент США Джо Байден столкнулся с резкой критикой в свой адрес во время выступления в Мэриленде на организованном Национальным комитетом Демократической партии США митинге.

Американец криком прервал выступление Байдена. Видео © Twitter / Julia Jester

Когда американский лидер завёл речь о республиканцах, один из присутствующих встал, включил запись видео на телефоне и выкрикнул несколько раз: "Ты украл выборы!"

Охрана президента тут же бросилась к нарушителю спокойствия, но вступился сам Байден, сказав: "Отпустите его". Недовольный покинул встречу под прицелом телекамер.

"Невежество не знает границ", — прокомментировал случившееся Байден.

На этой встрече он назвал своего предшественника на посту главы государства, республиканца Дональда Трампа, "не просто бывшим, а побеждённым бывшим президентом". Да и в целом в преддверии промежуточных выборов в Конгресс подвергал резкой критике республиканцев.

"Американцам предстоит выбрать, <...> будем мы страной, которая движется вперёд или назад. Будем мы строить будущее или зацикливаться на прошлом. Будем ли мы страной единства, надежды, оптимизма, а не страной гнева, насилия, ненависти, раскола", — говорил американский лидер.

Трамп: Штаты при Байдене стали нищей страной, просящей о помощи

Трамп: Штаты при Байдене стали нищей страной, просящей о помощи

Как сообщал Лайф, его оппонент тоже не отстаёт в критике. Так, ранее Трамп заявлял, что из-за Байдена Соединённые Штаты сейчас оказались на коленях, на мировой арене их унижают раз за разом.

Обложка ©

Кадр из видео Twitter / Julia Jester

Андрей Григорьев

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