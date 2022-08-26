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26 августа, 03:29

"Стало проще": Минобороны показало видео применения "Градов" в "Операции Z"

Минобороны показывало видео дневного и ночного применения "Градов" в "Операции Z"

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Град". Установки Западного военного округа применяются для уничтожения позиций Вооружённых сил Украины — как днём, так и в ночное время.

Применение РСЗО "Град" в "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

"Цели ставятся на уничтожение. Когда наши заходят, прикрываем колонны. Естественно, заряжаем сначала полностью пакет всем расчётом. Выезжаем на какую-то огневую позицию и отстреливаемся", — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, после этого нужно максимально быстро вернуться в пункт дислокации. Там боевые машины дозаряжают, приводят технику в порядок и ждут новой цели.

"Сейчас стало гораздо легче, проще. Привыкли к такой ситуации — на неизвестной местности", — добавил боец.

"Любую задачу может выполнить": Опубликовано видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ

"Любую задачу может выполнить": Опубликовано видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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