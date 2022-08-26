Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Град". Установки Западного военного округа применяются для уничтожения позиций Вооружённых сил Украины — как днём, так и в ночное время.

Применение РСЗО "Град" в "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

"Цели ставятся на уничтожение. Когда наши заходят, прикрываем колонны. Естественно, заряжаем сначала полностью пакет всем расчётом. Выезжаем на какую-то огневую позицию и отстреливаемся", — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, после этого нужно максимально быстро вернуться в пункт дислокации. Там боевые машины дозаряжают, приводят технику в порядок и ждут новой цели.

"Сейчас стало гораздо легче, проще. Привыкли к такой ситуации — на неизвестной местности", — добавил боец.