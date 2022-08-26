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Регион
Опубликовано 26 августа 2022, 03:29
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Минобороны показало видео применения "Градов" в "Операции Z"

Минобороны показывало видео дневного и ночного применения "Градов" в "Операции Z"

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Град". Установки Западного военного округа применяются для уничтожения позиций Вооружённых сил Украины — как днём, так и в ночное время.

Применение РСЗО "Град" в "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

"Цели ставятся на уничтожение. Когда наши заходят, прикрываем колонны. Естественно, заряжаем сначала полностью пакет всем расчётом. Выезжаем на какую-то огневую позицию и отстреливаемся", — рассказал российский военнослужащий.

По его словам, после этого нужно максимально быстро вернуться в пункт дислокации. Там боевые машины дозаряжают, приводят технику в порядок и ждут новой цели.

"Сейчас стало гораздо легче, проще. Привыкли к такой ситуации — на неизвестной местности", — добавил боец.

Опубликовано видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ
Опубликовано видео ударов из "Малки" по позициям ВСУ

Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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