Захарова сравнила Украину с капризной старухой из сказки
Захарова прокомментировала сказкой вызов представителя Ватикана в МИД Украины
Экстренный вызов нунция Висвалдаса Кулбокаса в украинский МИД после слов папы римского о гибели журналистки Дарьи Дугиной прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила поведение Киева с капризами старухи из сказки Пушкина.
"МИД Украины вызвал представителя папы римского из-за слов сожаления, которые высказал понтифик о смерти Дарьи Дугиной. Напоминает сказку о золотой рыбке", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она напомнила украинской стороне финал пушкинского произведения. Дипломат указала на то, что неуёмная наглость привела главного персонажа сказки к разбитому корыту.
Ранее Лайф писал, что Украина "выразила разочарование" папой римским из-за его слов о Дарье Дугиной. В МИД вызвали апостольского нунция, уточнив, что приглашение является случаем беспрецедентным и "говорит само за себя". Глава министерства Дмитрий Кулеба рассказал, что архиепископ был в МИДе и вскоре будет сделано более детальное заявление по этому поводу. До этого папа римский Франциск выразил сожаление из-за гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. В ходе коллективной аудиенции понтифик назвал её невинной жертвой.
Telegram-канал / МИД РФ