Захарова сравнила Украину с капризной старухой из сказки

Ранее Лайф писал, что Украина "выразила разочарование" папой римским из-за его слов о Дарье Дугиной. В МИД вызвали апостольского нунция, уточнив, что приглашение является случаем беспрецедентным и "говорит само за себя". Глава министерства Дмитрий Кулеба рассказал, что архиепископ был в МИДе и вскоре будет сделано более детальное заявление по этому поводу. До этого папа римский Франциск выразил сожаление из-за гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. В ходе коллективной аудиенции понтифик назвал её невинной жертвой.