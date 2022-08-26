НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 02:40

Захарова сравнила Украину с капризной старухой из сказки

Захарова прокомментировала сказкой вызов представителя Ватикана в МИД Украины

Экстренный вызов нунция Висвалдаса Кулбокаса в украинский МИД после слов папы римского о гибели журналистки Дарьи Дугиной прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила поведение Киева с капризами старухи из сказки Пушкина.

"МИД Украины вызвал представителя папы римского из-за слов сожаления, которые высказал понтифик о смерти Дарьи Дугиной. Напоминает сказку о золотой рыбке", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила украинской стороне финал пушкинского произведения. Дипломат указала на то, что неуёмная наглость привела главного персонажа сказки к разбитому корыту.

Журналист Полити раскрыл недовольство папы римского из-за давления Зеленского

Журналист Полити раскрыл недовольство папы римского из-за давления Зеленского

Ранее Лайф писал, что Украина "выразила разочарование" папой римским из-за его слов о Дарье Дугиной. В МИД вызвали апостольского нунция, уточнив, что приглашение является случаем беспрецедентным и "говорит само за себя". Глава министерства Дмитрий Кулеба рассказал, что архиепископ был в МИДе и вскоре будет сделано более детальное заявление по этому поводу. До этого папа римский Франциск выразил сожаление из-за гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. В ходе коллективной аудиенции понтифик назвал её невинной жертвой.

Обложка ©

Telegram-канал / МИД РФ

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров