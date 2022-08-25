Журналист Полити раскрыл недовольство папы римского из-за давления Зеленского

Папа римский Франциск недоволен давлением президента Украины Владимира Зеленского в вопросе о поддержке Киева. Об этом заявил специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити.

"Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крёстного хода, потому что в нём выражалась идея мира между украинцами и россиянами", — написал журналист.

В частности, он напомнил, что после последнего разговора Зеленского и Франциска украинский лидер указал, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

Полити добавил, что Зеленский продолжает давить на понтифика, пытаясь добиться его приезда в Киев, однако папа сначала хочет посетить Москву, а затем направиться в украинскую столицу. Подобная закулисная борьба идёт уже несколько месяцев, признался автор.