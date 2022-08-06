Папа римский встретился с представителем Русской православной церкви

Папа римский Франциск принял в Ватикане председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония.

Это была первая встреча понтифика с митрополитом Антонием после назначения последнего на должность главы ОВЦС. Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.

Накануне митрополит Антоний, который находится в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии, встретился с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Они обсудили текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя церквями.