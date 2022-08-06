Папа римский встретился с представителем Русской православной церкви
Папа римский Франциск встретился с главой отдела внешних связей РПЦ Антонием
Папа римский Франциск принял в Ватикане председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония.
Это была первая встреча понтифика с митрополитом Антонием после назначения последнего на должность главы ОВЦС. Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.
Накануне митрополит Антоний, который находится в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии, встретился с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Они обсудили текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя церквями.
Ранее Лайф писал, что папа римский Франциск надеется весной приехать в Россию, посетить Москву и Санкт-Петербург. Понтифик хочет побывать в нескольких православных святынях, включая Успенский собор в Кремле, церковь Святого Мартина в Таганском районе Москвы и Третьяковку, а также пройти по следам писателя Фёдора Достоевского в Петербурге.
ТАСС / ANSA