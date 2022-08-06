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5 августа, 21:30

Папа римский встретился с представителем Русской православной церкви

Папа римский Франциск встретился с главой отдела внешних связей РПЦ Антонием

Папа римский Франциск принял в Ватикане председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония.

Это была первая встреча понтифика с митрополитом Антонием после назначения последнего на должность главы ОВЦС. Аудиенция прошла за закрытыми дверями. Ватиканская пресс-служба не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.

Накануне митрополит Антоний, который находится в Риме с архипастырским визитом по делам администрации приходов РПЦ в Италии, встретился с главой дипломатической службы Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Они обсудили текущие вопросы, касающиеся взаимоотношений между двумя церквями.

Папа римский Франциск допустил возможность отречения от престола

Папа римский Франциск допустил возможность отречения от престола

Ранее Лайф писал, что папа римский Франциск надеется весной приехать в Россию, посетить Москву и Санкт-Петербург. Понтифик хочет побывать в нескольких православных святынях, включая Успенский собор в Кремле, церковь Святого Мартина в Таганском районе Москвы и Третьяковку, а также пройти по следам писателя Фёдора Достоевского в Петербурге.

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ТАСС / ANSA

Светлана Шумакова

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