Стало известно, какие две страны не поддержали план ЕС по экономии газа
Reuters: Поддержать план ЕС по экономии газа отказались Польша и Венгрия
Евросоюзу удалось официально утвердить решение о сокращении потребления газа этой зимой на 15%. Против этого выступали только две страны — Польша и Венгрия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокольный документ.
Как отмечает агентство, Венгрия выступала против такой идеи с самого начала, а вот Польша изначально соглашалась, но в итоге проголосовала против. В частности, Варшава назвала "дефектно" правовую основу решения. По её мнению, вопросы, влияющие на энергетический баланс государств – членов ЕС, должны приниматься с единодушного одобрения всех стран.
Так как для принятия решения достаточно было простого большинства, оно было утверждено.
Как сообщал Лайф, Совет ЕС 5 августа утвердил план по сокращению потребления газа на 15% этой зимой. Ограничение будет действовать в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Также был согласован ряд исключений, позволяющих членам ЕС частично или полностью отказаться от выполнения требования.
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ТАСС / DPA / Martin Schutt