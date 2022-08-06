Стало известно, какие две страны не поддержали план ЕС по экономии газа

Евросоюзу удалось официально утвердить решение о сокращении потребления газа этой зимой на 15%. Против этого выступали только две страны — Польша и Венгрия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на протокольный документ.

Как отмечает агентство, Венгрия выступала против такой идеи с самого начала, а вот Польша изначально соглашалась, но в итоге проголосовала против. В частности, Варшава назвала "дефектно" правовую основу решения. По её мнению, вопросы, влияющие на энергетический баланс государств – членов ЕС, должны приниматься с единодушного одобрения всех стран.

Так как для принятия решения достаточно было простого большинства, оно было утверждено.