Совет ЕС утвердил план по сокращению потребления газа на 15% этой зимой
Страны Евросоюза окончательно утвердили план снижения спроса на газ на 15% этой зимой. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
"Для повышения безопасности энергопоставок совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой", — говорится в документе.
Ограничение будет действовать в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Также на Совете ЕС был согласован ряд исключений, позволяющих частично или полностью отказаться от выполнения требования.
Как ранее сообщал Лайф, страны ЕС согласовали "существенно облегчённый" план сокращения поставок российского газа. Встреча европейских министров энергетики для утверждения чрезвычайного плана по уменьшению потребления топлива на 15% в ближайшие восемь месяцев прошла 26 июля в Брюсселе.
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