Совет ЕС утвердил план по сокращению потребления газа на 15% этой зимой

Страны Евросоюза окончательно утвердили план снижения спроса на газ на 15% этой зимой. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Для повышения безопасности энергопоставок совет сегодня утвердил норму о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой", — говорится в документе.

Ограничение будет действовать в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Также на Совете ЕС был согласован ряд исключений, позволяющих частично или полностью отказаться от выполнения требования.