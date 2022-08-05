В Пермском крае бетономешалка насмерть переехала школьницу на велосипеде

Всё случилось сегодня днём в микрорайоне Любимов на улице Строителей. По предварительным данным, управлявший КамАЗом мужчина совершил наезд на ребёнка, когда выезжал со стройки. Он сразу же вызвал скорую помощь, но девочка к приезду медиков была уже мертва. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, все обстоятельства случившегося выясняются.