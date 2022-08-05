В Пермском крае бетономешалка насмерть переехала школьницу на велосипеде
Кадр с места, где бетономешалка насмерть задавила девочку-подростка на велосипеде. Обложка © VK / "Своё ТВ"
Водитель бетономешалки насмерть сбил 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Трагедия произошла в Березниках Пермского края, сообщает местный телеканал "Своё ТВ".
Всё случилось сегодня днём в микрорайоне Любимов на улице Строителей. По предварительным данным, управлявший КамАЗом мужчина совершил наезд на ребёнка, когда выезжал со стройки. Он сразу же вызвал скорую помощь, но девочка к приезду медиков была уже мертва. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, все обстоятельства случившегося выясняются.
Кадр с места, где бетономешалка насмерть задавила девочку-подростка на велосипеде. Фото © VK / "Своё ТВ"
Ранее Лайф сообщал, что в Иркутской области водитель внедорожника сбил на трассе медведя и влетел под КамАЗ. В результате случившегося 42-летний водитель Toyota погиб на месте.
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