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5 августа, 14:17

В Пермском крае бетономешалка насмерть переехала школьницу на велосипеде

<p>Кадр с места, где бетономешалка насмерть задавила девочку-подростка на велосипеде. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/tvsvoe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Своё ТВ"</a></p>

Кадр с места, где бетономешалка насмерть задавила девочку-подростка на велосипеде. Обложка © VK / "Своё ТВ"

Водитель бетономешалки насмерть сбил 13-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Трагедия произошла в Березниках Пермского края, сообщает местный телеканал "Своё ТВ".

Всё случилось сегодня днём в микрорайоне Любимов на улице Строителей. По предварительным данным, управлявший КамАЗом мужчина совершил наезд на ребёнка, когда выезжал со стройки. Он сразу же вызвал скорую помощь, но девочка к приезду медиков была уже мертва. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, все обстоятельства случившегося выясняются.

Кадр с места, где бетономешалка насмерть задавила девочку-подростка на велосипеде. Фото © VK / "Своё ТВ"

Кадр с места, где бетономешалка насмерть задавила девочку-подростка на велосипеде. Фото © VK / "Своё ТВ"

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Наталья Исакова

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