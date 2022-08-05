"Не держит слово": Эксперт уверен, что YouTube будет блокировать любого блогера с пророссийской позицией
Эксперт Зыков — о блокировке YouTube-канала Гоблина: Google не держит свои слова
YouTube, по всей видимости, будет блокировать каждого, кто выступает с пророссийской позицией, это подтверждает, что Google не держит своё слово. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков, комментируя блокировку ютуб-канала блогера, писателя и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова.
"Google в лице YouTube последовательно не сдерживает свои слова. Они вырезают все политические каналы. Оставляют только прозападную позицию. Всех, кто говорит о пророссийской позиции, так или иначе убирают с площадки", — сказал он.
По словам эксперта, позиция Google деконструктивна, а действия компании в интересах американских властей вполне очевидны.
Как сообщал Лайф ранее, YouTube удалил канал переводчика и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова. В тексте сообщения видеохостинга говорится, что была проведена проверка, в ходе которой обнаружилось нарушение правил сообщества. Скриншот с объяснением от соцсети YouTube показал сам блогер. Позже зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в поддержку Пучкова и пообещал "отомстить".
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