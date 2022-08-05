"Не держит слово": Эксперт уверен, что YouTube будет блокировать любого блогера с пророссийской позицией

YouTube, по всей видимости, будет блокировать каждого, кто выступает с пророссийской позицией, это подтверждает, что Google не держит своё слово. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков, комментируя блокировку ютуб-канала блогера, писателя и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова.

"Google в лице YouTube последовательно не сдерживает свои слова. Они вырезают все политические каналы. Оставляют только прозападную позицию. Всех, кто говорит о пророссийской позиции, так или иначе убирают с площадки", — сказал он.

По словам эксперта, позиция Google деконструктивна, а действия компании в интересах американских властей вполне очевидны.