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5 августа, 04:41

В Google заявили о вынесении Гоблину "трёх страйков"

РБК: Google назвала причиной удаления YouTube-канала блогера Пучкова "отрицание насилия"

Причиной удаления YouTube-канала блогера, писателя и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова стало неоднократное нарушение политики видеохостинга в отношении разжигания ненависти. Эту информацию распространила пресс-служба компании Google, владеющей видеохостингом. Как утверждается, Пучкову за 90 дней вынесли три предупреждения (страйка).

"В соответствии с нашей политикой трёх предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удалён", — говорится в сообщении Google, которое приводит РБК.

Дмитрий Гоблин Пучков — об удалении канала YouTube: Удалили меня как личность

Дмитрий Гоблин Пучков — об удалении канала YouTube: Удалили меня как личность

Предупреждения Пучков получил за контент, который якобы "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".

Как сообщал Лайф ранее, YouTube удалил канал переводчика и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова. В тексте сообщения видеохостинга говорится, что была проведена проверка, в ходе которой обнаружилось нарушение правил сообщества. Скриншот с объяснением от YouTube показал сам блогер. Позже зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался в поддержку Пучкова и пообещал "отомстить".

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Гоблин удивился поддержке Медведева после блокировки его канала

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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