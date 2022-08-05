В Google заявили о вынесении Гоблину "трёх страйков"

Причиной удаления YouTube-канала блогера, писателя и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова стало неоднократное нарушение политики видеохостинга в отношении разжигания ненависти. Эту информацию распространила пресс-служба компании Google, владеющей видеохостингом. Как утверждается, Пучкову за 90 дней вынесли три предупреждения (страйка).

"В соответствии с нашей политикой трёх предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удалён", — говорится в сообщении Google, которое приводит РБК.

Предупреждения Пучков получил за контент, который якобы "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".