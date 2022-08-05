В Улан-Удэ задержали вандала, залившего из бутылки Вечный огонь
В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы". Об этом сообщает региональный главк СКР.
"По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска полиции задержан 19-летний юноша. В ближайшее время следователь приступит к его допросу", — сообщают в СКР.
В доме подозреваемого прошёл обыск. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Улан-Удэ два вандала затушили Вечный огонь, инцидент попал на видео. На кадрах видно, как двое ребят целенаправленно направляются к монументу в парке "Мемориал Победы" в центре Улан-Удэ. Подойдя ближе, один из них тушит горящий Вечный огонь, залив его жидкостью из бутылки. После этого нарушители разбегаются в разные стороны.
ТАСС / Дмитрий Рогулин