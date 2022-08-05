В Улан-Удэ задержали вандала, залившего из бутылки Вечный огонь

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы". Об этом сообщает региональный главк СКР.

"По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска полиции задержан 19-летний юноша. В ближайшее время следователь приступит к его допросу", — сообщают в СКР.

В доме подозреваемого прошёл обыск. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.