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5 августа, 04:27

В Улан-Удэ задержали вандала, залившего из бутылки Вечный огонь

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в парке "Мемориал Победы". Об этом сообщает региональный главк СКР.

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"По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска полиции задержан 19-летний юноша. В ближайшее время следователь приступит к его допросу", сообщают в СКР.

В доме подозреваемого прошёл обыск. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Улан-Удэ два вандала затушили Вечный огонь, инцидент попал на видео. На кадрах видно, как двое ребят целенаправленно направляются к монументу в парке "Мемориал Победы" в центре Улан-Удэ. Подойдя ближе, один из них тушит горящий Вечный огонь, залив его жидкостью из бутылки. После этого нарушители разбегаются в разные стороны.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Юлия Коновалова

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