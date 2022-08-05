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5 августа, 03:48

Посольство РФ обвинило США в "охоте" на россиян при их выезде за рубеж

США развернули настоящую "охоту" на россиян при их выезде за границу. Об этом говорится в заявлении Посольства России в Вашингтоне. Как сообщили в российской дипмиссии, с 2008 года зафиксировано более 50 случаев задержания граждан РФ за рубежом.

В американских тюрьмах и следственных изоляторах на текущий момент содержится около 100 российских граждан, сообщили дипломаты. Большинство из них отбывают наказание за совершение "ненасильственных преступлений".

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"Более того, Вашингтоном развёрнута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев", — пишет посольство у себя в телеграме.

Дипломаты подчеркнули также, что граждане РФ, "оказавшись в руках американской Фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов". В диппредставительстве заявили, что во многих случаях россиян склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к серьёзным тюремным срокам.

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ТАСС / AP / Carolyn Kaster

Иван Косицын

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