Посольство РФ обвинило США в "охоте" на россиян при их выезде за рубеж

США развернули настоящую "охоту" на россиян при их выезде за границу. Об этом говорится в заявлении Посольства России в Вашингтоне. Как сообщили в российской дипмиссии, с 2008 года зафиксировано более 50 случаев задержания граждан РФ за рубежом.

В американских тюрьмах и следственных изоляторах на текущий момент содержится около 100 российских граждан, сообщили дипломаты. Большинство из них отбывают наказание за совершение "ненасильственных преступлений".

"Более того, Вашингтоном развёрнута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев", — пишет посольство у себя в телеграме.

Дипломаты подчеркнули также, что граждане РФ, "оказавшись в руках американской Фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов". В диппредставительстве заявили, что во многих случаях россиян склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к серьёзным тюремным срокам.