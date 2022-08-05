WP: Между мэрами крупных украинских городов и Зеленским произошёл раскол
Между центральными и региональными властями на Украине разгораются политические разногласия. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
По информации газеты, мэры ряда крупных городов — например, таких как Днепр — считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации видит регионы на втором плане. Это позволяет федеральным властям сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить вероятных политических противников.
Авторы статьи констатируют: на Украине растёт обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по децентрализации власти.
Региональные политики недовольны также созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти. Критикуют Зеленского за контроль над распределением финансовой помощи Запада.
Ранее, напомним, колумнист New York Times Томас Фридман заявил, что администрация США относится к властям Украины, включая президента Владимира Зеленского, с гораздо большим беспокойством и недоверием, чем это принято показывать на публике.
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky