В США опасаются бегства президента Незалежной Владимира Зеленского с политической сцены, считая его предателем по натуре. Такое мнение высказал в телеграм-канале глава Комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Вашингтон вообще никому и никогда не доверял. Тем более какому-то украинскому актёру. Единственное, на что наняли пана Зеленского обитатели заокеанского "града на холме", так это на предательство интересов Украины и её народа ради победы США над Россией — единственным союзником славянского православного украинского народа", — заявил Климов.

Он подчеркнул, что экс-комик уже предал интересы своих избирателей, нарушив часть предвыборных обещаний, а затем устроив "пессимистическую комедию" во внутренней политике своей же родины и, наконец, сдав свою страну Вашингтону. Позднее он отказался продлевать ключевой договор о сотрудничестве с Россией, сорвал Минские соглашения, испортил дипломатические отношения с Москвой и помог НАТО развязать гибридную войну с Россией, отметил специалист.