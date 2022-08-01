Трамп назвал ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было отказаться от притязаний в отношении Крыма и идеи вступить в НАТО. Об этом заявил бывший лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. По его мнению, главе Незалежной стоило бы заключить соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Они (киевские власти. — Прим. Лайфа) могли отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-то с НАТО, заявив, что не собираются вступать в НАТО. И тогда у них была бы страна, потому что я считаю, что Путин хотел заключить соглашение", — сказал он в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Трамп убеждён, что теперь достичь договорённости сложно. Однако попробовать сделать это необходимо, подчеркнул бывший американский лидер.