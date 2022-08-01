Ермак: Киев и Вашингтон настаивают на разговоре Зеленского и Байдена
Представители Украины и США считают необходимым проведение диалога Джо Байдена и Владимира Зеленского в ближайшее время. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
"Вместе с (помощником президента США по нацбезопасности) Джейкобом Салливаном согласились с необходимостью организовать в ближайшее время разговор между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом", — написал Ермак в телеграм-канале.
Сегодня, 1 августа, Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, лидеры обсудили, в частности, экспорт украинского зерна.
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