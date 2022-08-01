Врачи в Санкт-Петербурге восстановили кисть малышу, сунувшему руку в мясорубку

Микрохирургам Педиатрического университета в Санкт-Петербурге удалось восстановить кисть и пальцы ребёнку, который сунул руку в мясорубку. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По словам врачей, характер травмы по классификации был из категории самых тяжёлых. Над спасением кисти работали дежурные бригады микрохирургов, реаниматологов и анестезиологов с подключением дополнительных сил специалистов. Им пришлось совместно восстанавливать осколки костей, сшивать нервы, сухожилия и суставы.

Ребёнку предстоит долгая реабилитация в отделении микрохирургии, где его обеспечат перевязками и всеми необходимыми лекарствами.