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1 августа, 16:13

Врачи в Санкт-Петербурге восстановили кисть малышу, сунувшему руку в мясорубку

Микрохирургам Педиатрического университета в Санкт-Петербурге удалось восстановить кисть и пальцы ребёнку, который сунул руку в мясорубку. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По словам врачей, характер травмы по классификации был из категории самых тяжёлых. Над спасением кисти работали дежурные бригады микрохирургов, реаниматологов и анестезиологов с подключением дополнительных сил специалистов. Им пришлось совместно восстанавливать осколки костей, сшивать нервы, сухожилия и суставы.

Ребёнку предстоит долгая реабилитация в отделении микрохирургии, где его обеспечат перевязками и всеми необходимыми лекарствами.

Семилетний мальчик умер после того, как дети уронили на него футбольные ворота

Семилетний мальчик умер после того, как дети уронили на него футбольные ворота

Ранее Лайф рассказывал, что в Казани шестилетний мальчик лишился пальцев ног из-за поющего фонтана. Первую операцию мальчику сделали через четыре часа после случившегося. Спасти удалось только два пальца из трёх, в них установили спицы.

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Пресс-служба Педиатрического университета

Григорий Воронцов

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