Врачи в Санкт-Петербурге восстановили кисть малышу, сунувшему руку в мясорубку
Микрохирургам Педиатрического университета в Санкт-Петербурге удалось восстановить кисть и пальцы ребёнку, который сунул руку в мясорубку. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
По словам врачей, характер травмы по классификации был из категории самых тяжёлых. Над спасением кисти работали дежурные бригады микрохирургов, реаниматологов и анестезиологов с подключением дополнительных сил специалистов. Им пришлось совместно восстанавливать осколки костей, сшивать нервы, сухожилия и суставы.
Ребёнку предстоит долгая реабилитация в отделении микрохирургии, где его обеспечат перевязками и всеми необходимыми лекарствами.
Ранее Лайф рассказывал, что в Казани шестилетний мальчик лишился пальцев ног из-за поющего фонтана. Первую операцию мальчику сделали через четыре часа после случившегося. Спасти удалось только два пальца из трёх, в них установили спицы.
Пресс-служба Педиатрического университета