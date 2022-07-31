Семилетний мальчик умер после того, как дети уронили на него футбольные ворота

В городе Александровске Пермского края семилетний мальчик погиб после того, как на него рухнули футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 30 июля. Ребёнок играл на детской площадке во дворе жилого дома рядом с воротами, когда их уронили гулявшие рядом дети. От полученных травм малыш скончался в больнице, куда был доставлен сразу после происшествия.

"По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — добавили в ведомстве.