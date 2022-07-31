Семилетний мальчик умер после того, как дети уронили на него футбольные ворота
В Пермском крае футбольные ворота насмерть придавили семилетнего мальчика
Место, где мальчика насмерть придавили футбольные ворота. Обложка © Пресс-служба СК РФ по Пермскому краю
В городе Александровске Пермского края семилетний мальчик погиб после того, как на него рухнули футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 30 июля. Ребёнок играл на детской площадке во дворе жилого дома рядом с воротами, когда их уронили гулявшие рядом дети. От полученных травм малыш скончался в больнице, куда был доставлен сразу после происшествия.
"По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что в Адыгее мужчина избил мальчика на детской площадке из-за мармелада. Сначала неадекват начал орать на ребёнка, а потом ударил его несколько раз по лицу. На помощь малышу пришла женщина, которая отвела его в безопасное место.