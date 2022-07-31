"На костылях ходить будешь": Разъярённый отец избил обидчика сына на детской площадке из-за мармеладок

В адыгейском посёлке Яблоновском мужчина избил ребёнка из-за того, что тот не поделил сладости с его сыном. Видео с места инцидента появилось в местном телеграм-канале.

В Адыгее мужчина избил мальчика на детской площадке из-за мармеладок. Видео © Telegram / Яблоновский_city

В соцсетях очевидцы сообщают, что накануне двое детей не поделили мармеладки и тогда отец одного из мальчиков пришёл на разборки с обидчиком сына. Сначала мужчина начал орать на ребёнка, а потом ударил его несколько раз по лицу. На помощь малышу пришла женщина, которая отвела его от неадеквата.

"Убью за своего ребёнка! Повешаю, <...> на костылях ходить будешь", — угрожал мужчина обидчику сына.

По факту происшествия республиканское МВД уже начало проверку, в ходе которой полицейские дадут правовую оценку действиям разъярённого отца, сообщается в телеграм-канале ведомства.