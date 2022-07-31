В Санкт-Петербурге активисты "Волонтёрской Роты" 31 июля выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ. Они подняли белые и синие флажки, чтобы показать символ Военно-морского флота Российской Федерации. Затем волонтёры выстроились в слова "СЛАВА ВМФ" на территории Михайловского замка.

В Петербурге активисты "Волонтёрской Роты" выстроились в Андреевский флаг в честь Дня ВМФ. Видео © Газета "Петербургский дневник"

"Великий праздник — День Военно-морского флота России — знают все, даже те, кто тесно не связан с морем. Благодаря этому мероприятию ребята смогут показать гордость за наших военнослужащих ВМФ и всех работников, чья деятельность связана с флотом, а также поздравить их с этим прекрасным праздником", — сказал руководитель центрального штаба "Молодой Гвардии" Александр Амелин, слова которого приводит газета "Петербургский дневник".