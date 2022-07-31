В Морской доктрине РФ раскрыт приоритет нацполитики на Индоокеанском направлении
Морская доктрина предусматривает расширение взаимодействия России с Индией и Ираном
Россия намерена расширить военно-морское сотрудничество с Индией, а ещё укрепить взаимодействие с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией. Это является приоритетами национальной политики на Индоокеанском направлении.
"Приоритетами национальной морской политики на Индоокеанском региональном направлении является <…> развитие стратегического партнёрства и военно-морского сотрудничества с Республикой Индией, а также расширение взаимодействия с Исламской Республикой Иран, Республикой Ирак, Королевством Саудовская Аравия и другими государствами региона", — говорится в новой Морской доктрине.
Кроме того, в документе упоминается и курс на превращение Индоокеанского региона в зону мира и стабильности, развитие отношений с упомянутыми государствами, направленными на процветание торгово-экономических, военно-технических и культурных связей, развитие туризма.
Лайф напоминает, что Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ 31 июля. Сделал это глава государства перед началом Главного военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ. Документ в том числе предусматривает активизацию деятельности ВМФ в Арктике. Также в доктрине обозначили основные вызовы и угрозы нацбезопасности. А на Дальнем Востоке, согласно документу, планируется строительство авианосцев.
ТАСС / Снимок с видео. Пресс-служба Минобороны РФ