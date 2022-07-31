В Морской доктрине РФ раскрыт приоритет нацполитики на Индоокеанском направлении

Россия намерена расширить военно-морское сотрудничество с Индией, а ещё укрепить взаимодействие с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией. Это является приоритетами национальной политики на Индоокеанском направлении.

"Приоритетами национальной морской политики на Индоокеанском региональном направлении является <…> развитие стратегического партнёрства и военно-морского сотрудничества с Республикой Индией, а также расширение взаимодействия с Исламской Республикой Иран, Республикой Ирак, Королевством Саудовская Аравия и другими государствами региона", — говорится в новой Морской доктрине.