Минобороны: Российские военные уничтожили в ДНР американскую гаубицу М777

Вооружённые силы России за минувшие сутки на территории Донецкой Народной Республики уничтожили поступившую Киеву от США гаубицу М777. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В рамках контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Новопавловка (ДНР) уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки — пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающая машина", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, также за минувшие сутки удалось ликвидировать девять взводов РСЗО "Град" ВСУ, четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населённых пунктов Весёлое, Звановка, Раздоловка, Зайцево, Новгородское, Дзержинск, Курахово и Орловка.