ВКС России уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме Харькова

Воздушно-космические силы России ударили по пункту временной дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен" на территории механического техникума имени Морозова", — сказал он в ходе брифинга.

В результате удара потери противника составили до 350 человек, также уничтожено 11 единиц военной техники.