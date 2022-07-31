ВКС России уничтожили до 350 националистов "Кракена" в техникуме Харькова
Воздушно-космические силы России ударили по пункту временной дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен" на территории механического техникума имени Морозова", — сказал он в ходе брифинга.
В результате удара потери противника составили до 350 человек, также уничтожено 11 единиц военной техники.
Ранее Лайф рассказывал, что ВКС РФ уничтожили украинский самолёт МиГ-29 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы. Всё происходило в районе Кривого Рога, населённых пунктов Никифоровка ДНР и Нововоронцовка Херсонской области.
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Wikipedia / Alex Beltyukov