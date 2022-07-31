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31 июля, 10:16

ВСУ атаковали промзону Энергодара вблизи складов с гуманитарной помощью

Вооружённые силы Украины 31 июля атаковали промышленную зону Энергодара вблизи складов с гуманитарной помощью. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале администрации города.

"Ранним утром артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли территорию промзоны на окраине Энергодара. <...> Важно отметить, что в непосредственной близости от места разрыва боеприпаса расположены склады хранения гуманитарной помощи для жителей города", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела повреждены ограждение и складское помещение.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК. На одной из украинских мин "Лепесток" в Донецке уже подорвался мужчина.

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ТАСС / AP / TASS

Никита Осипов

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