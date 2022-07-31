ВСУ атаковали промзону Энергодара вблизи складов с гуманитарной помощью

Вооружённые силы Украины 31 июля атаковали промышленную зону Энергодара вблизи складов с гуманитарной помощью. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале администрации города.

"Ранним утром артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли территорию промзоны на окраине Энергодара. <...> Важно отметить, что в непосредственной близости от места разрыва боеприпаса расположены склады хранения гуманитарной помощи для жителей города", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела повреждены ограждение и складское помещение.