ВСУ атаковали промзону Энергодара вблизи складов с гуманитарной помощью
Вооружённые силы Украины 31 июля атаковали промышленную зону Энергодара вблизи складов с гуманитарной помощью. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале администрации города.
"Ранним утром артиллерийские подразделения ВСУ обстреляли территорию промзоны на окраине Энергодара. <...> Важно отметить, что в непосредственной близости от места разрыва боеприпаса расположены склады хранения гуманитарной помощи для жителей города", — сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате обстрела повреждены ограждение и складское помещение.
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК. На одной из украинских мин "Лепесток" в Донецке уже подорвался мужчина.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / AP / TASS