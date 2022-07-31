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31 июля, 09:01

ВСУ обстреляли речной зерновой терминал в Запорожской области

Украинские военные обстреляли речной терминал по приёму зерновых и масличных культур в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщила администрация Энергодара.

"Сегодня около 4 часов утра артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по речному терминалу приёма зерновых и масличных культур сельхозпредприятия "Нибулон", расположенного в городе Каменке-Днепровской. В результате акта агрессии повреждения получили силосы хранения зерна с хранящимся на них зерном кукурузы и ячменя", — говорится в сообщении.

По данным администрации, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Информация о нанесённом ущербе уточняется. Кроме того, отмечается, что этот терминал является социально значимым объектом региона, на который свозилось зерно фермерских хозяйств, остановка его работы может спровоцировать гуманитарную катастрофу в области.

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Getty Images/Wolfgang Schwan/Anadolu Agency

Григорий Воронцов

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