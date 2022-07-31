Путин заявил, что благополучие семей моряков остаётся приоритетом для властей РФ
Путин на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин заявил, что благополучие семей моряков и других специалистов, связанных с военно-морским флотом, остаётся приоритетом для российских властей. Об этом он сказал, выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.
"Одним из главных приоритетов остаётся благополучие семей военных моряков, кораблестроителей, работников всех отраслей, связанных с морем и флотом", — подчеркнул глава РФ.
Ранее Путин заявил, что Родина является священным понятием, а её защита — высокий долг каждого гражданина страны. Он также поблагодарил моряков за службу.
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