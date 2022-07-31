Путин заявил, что благополучие семей моряков остаётся приоритетом для властей РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что благополучие семей моряков и других специалистов, связанных с военно-морским флотом, остаётся приоритетом для российских властей. Об этом он сказал, выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.