Первым заступит "Адмирал Горшков": Путин анонсировал поставки ракетных комплексов "Циркон" в ВС РФ в ближайшее время
Путин: Поставки ракетных комплексов "Циркон" в ВС РФ начнутся в ближайшие месяцы
Поставка гиперзвуковых крылатых ракетных комплексов "Циркон" в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы. Об этом в ходе главного военно-морского парада заявил президент России Владимир Путин.
Путин рассказал о поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон". Видео © LIFE
"Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. <…> Они постоянно совершенствуются, достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы", — сказал глава государства.
Первым на боевое дежурство с этим оружием на борту заступит фрегат "Адмирал Горшков", добавил Путин. Район несения службы будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности РФ.
Ранее было опубликовано видео пуска ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Она успешно поразила мишень, расположенную на расстоянии около тысячи километров, уточнили в Минобороны.
Кадр видео LIFE