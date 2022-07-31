Первым заступит "Адмирал Горшков": Путин анонсировал поставки ракетных комплексов "Циркон" в ВС РФ в ближайшее время

Поставка гиперзвуковых крылатых ракетных комплексов "Циркон" в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы. Об этом в ходе главного военно-морского парада заявил президент России Владимир Путин.

Путин рассказал о поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон". Видео © LIFE

"Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. <…> Они постоянно совершенствуются, достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы", — сказал глава государства.

Первым на боевое дежурство с этим оружием на борту заступит фрегат "Адмирал Горшков", добавил Путин. Район несения службы будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности РФ.