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31 июля, 08:36

Первым заступит "Адмирал Горшков": Путин анонсировал поставки ракетных комплексов "Циркон" в ВС РФ в ближайшее время

Путин: Поставки ракетных комплексов "Циркон" в ВС РФ начнутся в ближайшие месяцы

Поставка гиперзвуковых крылатых ракетных комплексов "Циркон" в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы. Об этом в ходе главного военно-морского парада заявил президент России Владимир Путин.

Путин рассказал о поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон". Видео © LIFE

"Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. <…> Они постоянно совершенствуются, достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые комплексы "Циркон", для которых нет никаких преград. Их поставка в Вооружённые силы России начнётся в ближайшие месяцы", — сказал глава государства.

Первым на боевое дежурство с этим оружием на борту заступит фрегат "Адмирал Горшков", добавил Путин. Район несения службы будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности РФ.

В Баренцевом море прошли учения фрегата "Адмирал Горшков" с вертолётами Ка-27

В Баренцевом море прошли учения фрегата "Адмирал Горшков" с вертолётами Ка-27

Ранее было опубликовано видео пуска ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Она успешно поразила мишень, расположенную на расстоянии около тысячи километров, уточнили в Минобороны.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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