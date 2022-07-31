Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге и Кронштадте. О готовности к началу парада главе государства доложил главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.
Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
"Товарищ Верховный главнокомандующий, Военно-морской флот к проведению Главного военно-морского парада готов", — сказал Евменов.
Перед началом парада Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ.
День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.
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