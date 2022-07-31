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31 июля, 07:04

Путин на катере обошёл парадную линию кораблей в Кронштадте

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота обошёл на катере парадную линию боевых кораблей на кронштадтском рейде.

Путин на катере обошёл парадную линию кораблей в Кронштадте. Видео © LIFE

"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!" — сказал российский лидер, обращаясь к экипажам с помощью рупора.

Путин с Шойгу и Бегловым осмотрел парк "Остров фортов" в Кронштадте

Путин с Шойгу и Бегловым осмотрел парк "Остров фортов" в Кронштадте

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.

Обложка ©

LIFE

Варвара Романова

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