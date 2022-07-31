В Черноморском флоте раскрыли подробности удара дрона ВСУ по штабу в Севастополе
Рядом со штабом Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство
На территории штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.
"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлёта осколков оконных стёкол в одном из помещений пострадало пять человек", — говорится в сообщении.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе флота.
Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Предположительно, удар наносился с беспилотника. В результате пострадало пять человек, погибших нет. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ.
Telegram-канал Михаила Развожаева