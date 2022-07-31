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31 июля, 06:28

В Черноморском флоте раскрыли подробности удара дрона ВСУ по штабу в Севастополе

Рядом со штабом Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство

На территории штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлёта осколков оконных стёкол в одном из помещений пострадало пять человек", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе флота.

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Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Севастополе атаковали штаб Черноморского флота. Предположительно, удар наносился с беспилотника. В результате пострадало пять человек, погибших нет. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ.

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Telegram-канал Михаила Развожаева

Светлана Оперук

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