В Черноморском флоте раскрыли подробности удара дрона ВСУ по штабу в Севастополе

На территории штаба Черноморского флота в Севастополе сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

"В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлёта осколков оконных стёкол в одном из помещений пострадало пять человек", — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе флота.