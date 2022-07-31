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31 июля, 06:17

Перечислены продукты, которые не стоит употреблять на завтрак

Диетолог Писарева порекомендовала отказаться от хлопьев и выпечки на завтрак

Завтрак является первым приёмом пищи, который должен давать энергию на целый день. Как рассказала в беседе с RT врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, хлопья и быстрые перекусы не сделают его полезным.

"Для завтрака не рекомендуются хлопья, быстрые завтраки — они не насыщают организм надолго. Дрожжевые продукты, выпечка с сахаром, с дрожжами могут вызывать вздутие и несварение", — предупредила она.

Также не стоит начинать день с жирных сортов мяса, продолжила врач, ведь они очень долго перевариваются, и это является большой нагрузкой для организма с утра. Писарева посоветовала обойтись на завтрак без фруктов, по её словам, их стоит употреблять после основного приёма пищи, в качестве перекуса. Вместе с тем не рекомендуется с утра пить цитрусовые соки. А ещё стоит воздержаться от употребления на голодный желудок кофе, ведь этот напиток, как отметила специалист, стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи.

Никаких простых углеводов: Раскрыта формула идеального завтрака

Никаких простых углеводов: Раскрыта формула идеального завтрака

"Правильным будет есть на завтрак легкобелковую пищу: яйца, творог, кисломолочную продукцию, каши", — подчеркнула Писарева.

Ранее диетолог Кристина Плотникова предупредила, что кофе на голодный желудок может спровоцировать диабет. Этот напиток опасен для здоровья, он в том числе стимулирует выработку гормона стресса, пагубно влияет на механизмы сна и бодрствования.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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