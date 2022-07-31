Перечислены продукты, которые не стоит употреблять на завтрак

Также не стоит начинать день с жирных сортов мяса, продолжила врач, ведь они очень долго перевариваются, и это является большой нагрузкой для организма с утра. Писарева посоветовала обойтись на завтрак без фруктов, по её словам, их стоит употреблять после основного приёма пищи, в качестве перекуса. Вместе с тем не рекомендуется с утра пить цитрусовые соки. А ещё стоит воздержаться от употребления на голодный желудок кофе, ведь этот напиток, как отметила специалист, стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи.