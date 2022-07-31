Сбежавший из "Динамо" уругваец Варела стал игроком "Фламенго"
Гильермо Варела стал игроком "Фламенго". Обложка © Twitter / Flamengo
Уругвайский защитник московского "Динамо" Гильермо Варела, покинувший расположение клуба без предупреждения, на правах аренды перешёл во "Фламенго". Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.
Арендное соглашение рассчитано до июня 2023 года. Другие подробности контракта не раскрываются.
Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. Позднее он приехал на базу клуба в Новогорск, однако лишь для того, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию.