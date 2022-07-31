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31 июля, 05:34

Сбежавший из "Динамо" уругваец Варела стал игроком "Фламенго"

<p>Гильермо Варела стал игроком "Фламенго". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Flamengo/status/1553558067345870849/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flamengo</a></p>

Гильермо Варела стал игроком "Фламенго". Обложка © Twitter / Flamengo

Уругвайский защитник московского "Динамо" Гильермо Варела, покинувший расположение клуба без предупреждения, на правах аренды перешёл во "Фламенго". Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.

Арендное соглашение рассчитано до июня 2023 года. Другие подробности контракта не раскрываются.

Уругваец Варела мог сбежать из "Динамо" из-за девушки, которая подозревала его в интрижках

Уругваец Варела мог сбежать из "Динамо" из-за девушки, которая подозревала его в интрижках

Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. Позднее он приехал на базу клуба в Новогорск, однако лишь для того, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию.

Артур Лапсаков

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