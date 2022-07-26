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26 июля, 09:54

Уругваец Варела мог сбежать из "Динамо" из-за девушки, которая подозревала его в интрижках

Варела мог сбежать из "Динамо" из-за ревности своей девушки

Уругвайский защитник московского "Динамо" Гильермо Варела мог покинуть расположение клуба из-за своей девушки. Об этом пишет Sport24.

По данным издания, спутница игрока Паула в последние месяцы редко приезжала в Россию, из-за чего у Варелы могли начаться отношения на стороне. По крайней мере, от возлюбленной футболист чувствовал определённое давление. Возможный переезд в Бразилию может помочь сохранить игроку отношения с девушкой.

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Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. По некоторым данным, сейчас он рассчитывает перейти в бразильский "Фламенго".

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ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

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