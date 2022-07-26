Уругваец Варела мог сбежать из "Динамо" из-за девушки, которая подозревала его в интрижках

Уругвайский защитник московского "Динамо" Гильермо Варела мог покинуть расположение клуба из-за своей девушки. Об этом пишет Sport24.

По данным издания, спутница игрока Паула в последние месяцы редко приезжала в Россию, из-за чего у Варелы могли начаться отношения на стороне. По крайней мере, от возлюбленной футболист чувствовал определённое давление. Возможный переезд в Бразилию может помочь сохранить игроку отношения с девушкой.