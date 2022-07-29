Никаких простых углеводов: Раскрыта формула идеального завтрака

Самым полезным и питательным завтраком будет тот, основу которого составляют белковые и жировые продукты. Об этом рассказала нутрициолог Алёна Ефимова. Она не советует начинать день с простых углеводов — вскоре снова захочется есть.

"Формула самого полезного завтрака — это белково-жировая. Такой завтрак насытит вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топлёное гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных, отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально. Также можно добавить долгие углеводы, например запечённый батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку", — пояснила Ефимова в беседе с Ura.ru.

Нутрициолог раскрыла, в чём заключается польза такого состава утренней диеты. Так, богатые белком завтраки могут надолго насытить и помогут избежать вечерних перекусов. Они снижают уровень гормона голода грелина и повышают уровень холецистокинина, который сигнализирует вашему мозгу о том, что нужно прекратить есть. Полезные жиры на завтрак облегчают работу желудка и кишечника. Например, благодаря хорошим жирам желчь не будет застаиваться. Также жиры важны для усвоения витаминов и помогают справляться с тягой к сладостям.

Эксперт перечислила примеры таких полезных завтраков: глазунья с овощами, авокадо, орехи. Или куриные котлетки со свежим салатом, щедро заправленным оливковым маслом, ягоды. Также любая рыба с авокадо на цельнозерновом тосте. Кроме того, можно выбрать кашу из цельного зерна с топлёным маслом, семечками, орехами и ягодами, подытожила Ефимова.