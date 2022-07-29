В Минздраве объяснили, почему нужно запретить продажу вейпов

Если не убрать электронные сигареты и вейпы из свободной продажи, не получится достичь государственных целей по борьбе с потреблением табака и никотинсодержащей продукции. Об этом заявила глава Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

"Нет никаких оснований и аргументов, почему вейпы и электронные сигареты, продукты нагревания табака, должны быть разрешены в свободной продаже, когда заведомо известно, что эти продукты абсолютно вредные для здоровья", — приводит РИА "Новости" её слова.

Гамбарян подчеркнула, что ни вейпы, ни электронные сигареты не помогают бросить курить. Использование их провоцирует риск возникновения бронхита и астмы, связано с развитием рака и болезней сердечно-сосудистой системы.

"Электронные системы доставки никотина вредны для здоровья и жизни своих потребителей и, если их не запретить, могут стать источником большого экономического ущерба для общества", — считает эксперт.

Она добавила, что эти средства несут в себе "синтетический и крайне токсичный никотин". Он всасывается в кровь уже в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем при курении обычных сигарет. В результате зависимость формируется быстрее.