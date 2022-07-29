Россиян предупредили о подводных камнях ипотеки под 0,1%

Россияне могут взять ипотеку под предельно низкую процентную ставку 0,1 процента годовых, однако у такой сделки могут быть подводные камни. Об этом рассказала заместитель руководителя "Роскачества" Ольга Шанаева.

Она пояснила, что ипотека под 0,1 процента годовых — это не мошенничество, а более сложная схема кредитования с несколькими участниками.

"Стандартную ипотеку на строящееся жильё можно оформить со ставкой 16 процентов годовых, а семейную — под 6 процентов годовых. Разницу в процентах выплатит государство. Однако клиенты всё равно неохотно оформляют такую ипотеку, потому что цены на квартиры слишком высоки. Тогда застройщик по договорённости с банком субсидирует ипотеку. К примеру, застройщик покрывает 5,9 процента годовых, а клиенту остаются те самые заветные 0,1 процента, и это действительно выгодно", — сказала Шанаева в интервью радио Sputnik.

Эксперт назвала четыре возможных подводных камня, с которыми можно столкнуться при оформлении кредита под 0,1 процента годовых. Во-первых, часто низкая ставка действует только год, а после увеличивается. Во-вторых, может быть установлен лимит на сумму кредита в 6 или 12 миллионов рублей. В-третьих, стоимость квартиры с ипотекой от застройщика может быть выше, чем цена квартиры с обычной ипотекой. В-четвёртых, застройщики по программе льготной ипотеки могут предлагать не самые популярные жилищные комплексы. Важно внимательно читать договор кредитования в случае, если предлагаются настолько выгодные условия, подытожила эксперт.