Миллиард на лифтах: Сына экс-главы Иркутской области отправили в колонию

Сын экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко — Андрей Левченко — получил тюремный срок в девять лет по делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев", — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По делу проходило ещё четыре человека: Олег Хамуляк, Антон Рябикин, Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере".

Суд согласился с доводами обвинения по поводу того, что Левченко-младший создал организованную группу. В неё входили директор подконтрольной ему компании Хамуляк и его заместитель Рябикин. Последний, "преследуя цель раздела товарного рынка", создал с производителями лифтов в лице Чернышова и Коженова картель. С региональным Фондом капремонта многоквартирных домов были заключены договоры по замене лифтового оборудования. Компания получила 559,6 млн рублей, а производители — более 435,2 млн рублей. По версии следствия, незаконный доход, соответственно, составил почти миллиард рублей.

А ещё Хамуляк, Левченко и Рябикин создали схему по составлению ложных сметных расчётов и актов о завышенных объёмах выполненных работ. Это их обогатило ещё на 55 млн рублей.

Хамуляк получил в итоге восемь лет колонии со штрафом в размере 1,3 млн рублей, Рябикин — семь лет с таким же штрафом. Коженова и Чернышева приговорили к четырём годам лишения условно со штрафом в размере 900 тысяч рублей каждому.