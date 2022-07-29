Придумали новую схему: Латвия опять начала покупать российский газ
Глава Latvijas gāze Калвитис: Латвия возобновила покупку российского газа
Латвийский оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze возобновил закупку российского газа, но уже через посредника. Как сообщает Delfi, эту информацию подтвердил глава компании Айгарс Калвитис.
По его словам, закупка российского газа действительно продолжается, но с оплатой не в рублях, как того требует "Газпром", а в евро.
"Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с "Газпромом". У нас есть другой поставщик", — приводит издание слова топ-менеджера.
Через какую именно компанию топливо поставляется в страну, Калвитис уточнить отказался, сославшись на коммерческую тайну.
Ранее Лайф сообщал, что Сейм Латвии принял поправки к закону "Об энергетике". Они предусматривают запрет на поставки российского газа с 1 января 2023 года. Глава МИД республики выразил уверенность в том, что страна с этим справится.