Украина вынужденно начала качать газ из Словакии

Украинская компания "Нафтогаз" с 28 июля впервые с марта этого года запустила физический реверс газа из Словакии. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

По данным газеты, объём ожидаемых поставок — 0,53 млн кубометров в сутки. Физический реверс — это реальный поток газа через границу. Есть ещё виртуальный, когда одна страна платит другой за её объём, а топливо берёт из общей системы.

Как говорится в публикации, Киев потерял возможность пользоваться виртуальным реверсом, потому что Европа сейчас сама недополучает газ. Ранее Украина "виртуально" покупала топливо в Словакии и Венгрии. Из первой виртуальный поток остановился, из второй сократился.

Самым же крупным поставщиком газа сейчас для Украины является Польша. Так, 28 июля физический поток газа оттуда составил 2,7 млн кубометров в сутки.