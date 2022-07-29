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29 июля, 03:00

Украина вынужденно начала качать газ из Словакии

"Коммерсант": Украина начала получать газ по физическому реверсу из Словакии

Украинская компания "Нафтогаз" с 28 июля впервые с марта этого года запустила физический реверс газа из Словакии. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

По данным газеты, объём ожидаемых поставок — 0,53 млн кубометров в сутки. Физический реверс — это реальный поток газа через границу. Есть ещё виртуальный, когда одна страна платит другой за её объём, а топливо берёт из общей системы.

Как говорится в публикации, Киев потерял возможность пользоваться виртуальным реверсом, потому что Европа сейчас сама недополучает газ. Ранее Украина "виртуально" покупала топливо в Словакии и Венгрии. Из первой виртуальный поток остановился, из второй сократился.

Самым же крупным поставщиком газа сейчас для Украины является Польша. Так, 28 июля физический поток газа оттуда составил 2,7 млн кубометров в сутки.

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Как сообщал Лайф, ранее российский сенатор Алексей Пушков уличил Польшу в обмане по поводу российского газа. Парламентарий напомнил, что Варшава получает реверсом из Германии не что иное, как российский газ. При этом власти страны заявляют об энергетической независимости от Москвы.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев

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