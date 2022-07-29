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29 июля, 02:37

"Странно слышать": В США осадили Зеленского из-за его слов о проблемах американцев

Обозреватель National Review Хохман раскритиковал заявление Зеленского о проблемах американцев

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки Киева. Об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.

Как отметил обозреватель, ещё в майском опросе исследовательского Центра Пью 70% американцев назвали инфляцию "очень большой проблемой для страны", соответственно, сейчас это очень острая проблема для США.

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"Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция — это проблема, которая существует во всём мире", заявил Хохман.

По словам автора, было "странно слышать", как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал инфляцию "делом второстепенным", а на заявление ведущего о том, что сейчас большая часть жителей Америки сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе при наличии внутренних проблем, украинский лидер ответил, что "инфляция — ничто, и коронавирус — ничто".

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По мнению Хохмана, внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа. Для американцев инфляция сейчас серьёзная проблема, они "и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном", подытожил публицист.

Как ранее сообщал Лайф, сенатор Рэнд Пол заявил, что США может ждать финансовый крах из-за помощи Украине. Политик подчёркивал, что власти страны не должны обрекать на банкротство собственное государство, принимая участие в очередном иностранном конфликте.

Обложка ©

ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Юлия Коновалова

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