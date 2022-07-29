Как вернуть деньги за детскую путёвку при форс-мажоре, пояснила юрист

Летний отдых детей — мероприятие, к которому большинство родителей начинают готовиться заранее. Однако нередки случаи, когда обстоятельства меняются. Например, ребёнок заболел перед отъездом, просто отказался ехать или во время смены просит забрать его домой пораньше. В этом случае родители вправе вернуть деньги, потраченные на приобретение путёвки. О том, как это сделать, рассказала в беседе с Лайфом заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права Высшей школы экономики Александра Касаткина.

В случае заключения договора об отдыхе в летнем лагере администрация лагеря является исполнителем договора, а родители — потребителями услуги. Их взаимоотношения регулируются нормами Федерального закона "О защите прав потребителя". Согласно ст. 32 закона "О защите прав потребителя" клиент вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов.

Сколько можно вернуть, зависит от обстоятельств. Нужно учитывать время, прошедшее с подписания договора. Компенсировать деньги, затраченные на дорогу до лагеря и обратно, исполнитель не обязан. Но и тут есть условие — если он не нарушил закон "О защите прав потребителя".

"Требование о возврате денежных средств нужно оформить в виде письменного заявления с приложением к нему копии кассового чека, удостоверяющего покупку туристического продукта, а также копию самой путёвки", — пояснила Александра Касаткина.

Согласно ст. 22 закона "О защите прав потребителя" обоснованные требования потребителя подлежат удовлетворению в течение десяти дней со дня их предъявления. Если организация — лагерь или санаторий — отказывается принимать претензию, можно обратиться с исковым заявлением в суд.

"Эти же нормы распространяются и на случаи, если ребёнок заболел во время отдыха или получил травму. Помимо установления обстоятельств произошедшего и наказания виновных организация обязана возместить средства за неиспользованное время отдыха", — добавила Касаткина.