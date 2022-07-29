В Европе опять запустили Московский механизм

Группа из почти 40 стран – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе Франция, запустила "Московский механизм". Они хотят оценивать соблюдение прав человека и принципа верховенства закона в России.

"В рамках этого механизма независимая группа экспертов будет отвечать за изучение и подготовку доклада об особо серьёзных угрозах в отношении обязательств, взятых на себя Россией в рамках ОБСЕ, в частности в отношении демократии, а также соблюдения прав человека и верховенства закона", — пояснили в МИД Франции.

Там добавили, что целью экспертов будет выявление действий властей России, "которые привели к нынешнему положению с правами человека и основными свободами".

С начала 2022 года Московский механизм запускается в третий раз, пояснили в МИД Франции. Предыдущие два были связаны с "нарушением международного гуманитарного права и прав человека" на фоне кризиса на Украине.